Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

 Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей

Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей
Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

 Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине

Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине
Тунисцы выберут президента 15 сентября

Тунисцы выберут президента 15 сентября

 Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»
ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

ЦИК окончательно отказал фальсификатору Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

 Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей

Стало известно о продаже госдачи Брежнева в Крыму за 1,2 миллиарда рублей
Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

Зеленский формально выполнил требования петиции об увольнении Богдана

 Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине

Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине
Тунисцы выберут президента 15 сентября

Тунисцы выберут президента 15 сентября

 Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»

Скотленд-Ярд не смог доказать причастность РФ к «делу Скрипалей»
13:16   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине

Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине

Пресс-секретарь белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко в среду, 7 августа, заявила, что никаких чрезвычайных решений относительно сроков планового ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который расположен в Гомельской области республики, ради увеличения поставок нефтепродуктов на рынок Украины не принимали. 

Украинское правительство с 1 августа ввело специальные пошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо, после чего крупнейшие импортеры заявили о намерении прекратить поставки дизеля из РФ​​​. Киев не ожидает дефицита дизеля, потому что планирует поставлять топливо из Европейского союза и Белоруссии.

В частности, во вторник, 6 августа, представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус сказал, что белорусский Мозырский НПЗ переносит ремонт с сентября на октябрь, чтобы в августе-сентябре поставить Киеву дизельного топлива на четверть больше прежнего — по 250–260 тысяч тонн ежемесячно.

Однако Марина Костюченко ответила, что плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе проведут в зависимости от «технических нюансов работы технологического оборудования», передает РИА Новости.

«Никаких чрезвычайных решений не принималось», — добавила пресс-секретарь «Белнефтехима».

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы экспортируют производимые нефтепродукты исходя из принципа большей маржинальности на внешних рынках, но главная задача — закрыть потребности внутреннего рынка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #белоруссия #нпз #белнефтехим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...