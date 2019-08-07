Белорусский НПЗ не переносил плановый ремонт ради увеличения поставок Украине

Пресс-секретарь белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко в среду, 7 августа, заявила, что никаких чрезвычайных решений относительно сроков планового ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который расположен в Гомельской области республики, ради увеличения поставок нефтепродуктов на рынок Украины не принимали.

Украинское правительство с 1 августа ввело специальные пошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо, после чего крупнейшие импортеры заявили о намерении прекратить поставки дизеля из РФ​​​. Киев не ожидает дефицита дизеля, потому что планирует поставлять топливо из Европейского союза и Белоруссии.

В частности, во вторник, 6 августа, представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус сказал, что белорусский Мозырский НПЗ переносит ремонт с сентября на октябрь, чтобы в августе-сентябре поставить Киеву дизельного топлива на четверть больше прежнего — по 250–260 тысяч тонн ежемесячно.

Однако Марина Костюченко ответила, что плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе проведут в зависимости от «технических нюансов работы технологического оборудования», передает РИА Новости.

«Никаких чрезвычайных решений не принималось», — добавила пресс-секретарь «Белнефтехима».

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы экспортируют производимые нефтепродукты исходя из принципа большей маржинальности на внешних рынках, но главная задача — закрыть потребности внутреннего рынка.