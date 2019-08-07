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13:24   7 Августа 2019
Россия

Зюганов поддержал идею Миронова расследовать вмешательство в российские выборы

Зюганов поддержал идею Миронова расследовать вмешательство в российские выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал расследование вмешательства извне в российские выборы. Ранее с такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, позже к нему присоединился председатель КПРФ Владимир Жириновский. Об этом 7 августа сообщает РИА Новости. 

В среду Зюганов выступил на пресс-конференции, где поддержал созыв внеочередного Совета Думы для создания рабочей группы.

«Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание (Совета Думы), где рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию», — передает агентство слова политика. 

Зюганов поддержал идею Миронова расследовать вмешательство в российские выборы

Он подчеркнул, что это касается не только выборной кампании в столице, но и других городов-миллионников. По мнению Зюганова, вмешательство доказывает опубликованный на сайте посольства США 3 августа маршрут, где были указаны точки сбора и порядок финансирования. В указанный день в столице проходила несогласованная акция протеста. 

«Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей», — заявил политик. 

Лидер КПРФ призвал расследовать не только эти случаи, но и тех, «кто крышует эту операцию». 

Ранее Владимир Жириновский также нашел американский след в незаконных митингах в Москве, а сенатор Алексей Пушков связал отставку посла США с провалом незаконных митингов в Москве.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир #несогласованный митинг

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