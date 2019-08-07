Глава Петербурга Беглов проверил ход дорожных работ в Колпино

Глава Петербурга Александр Беглов проверил строительство путепровода и ход реконструкции Оборонной улицы в Колпино — запустить рабочее движение планируют раньше сроков, уже к 1 декабря.

Реконструкция дороги проходит от Тверской улицы до Вознесенского шоссе. Кроме того здесь строят путепровод через железную дорогу Московского направления. Участок новой объездной дороги введут в строй по поручению Беглова раньше положенного срока из-за «большой общественной важности проекта».

«Календарные сроки сдачи объекта — май 2020 года, но подрядная организация идет с опережением графика на полгода. Максимум 1 декабря мы ожидаем запуск рабочего движения по этой дороге», — сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин изданию Невские Новости.

Представители подрядной организации отчитались временно исполняющему обязанности губернатора о ходе строительства. Врио губернатора оценил работу строителей и опережение сроков, а также подчеркнул необходимость поддержки для добросовестных подрядчиков.

«Мы договариваемся: вы строите хорошо, мы выдадим адресную программу. Тех, кто досрочно вводит объекты, надо поддерживать. Транспортная инфраструктура очень важна для нашего города, переезд через железнодорожные пути — это вопрос № 1», — заявил Беглов.

Дорожная инфраструктура — острая проблема Колпинского района. Так происходит из-за перегрузки имеющихся дорог: район постоянно «стоит» в пробках. Правительство Петербурга решает проблему — месяц назад движение по новому участку Усть-Ижорского шоссе было открыто, что облегчило выезд из поселков Металлострой, Усть-Ижора, и Петро-Славянка на Софийскую улицу.