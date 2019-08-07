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12:59   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который закончился гибелью в Донбассе четверых украинских силовиков.

Ранее Минобороны Украины сообщило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе во вторник, 6 августа. Четверо военных погибли. Глава СНБО Александр Данилюк заявил, что «грубое нарушение перемирия» не останется без внимания. 

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками после инцидента. Глава Украины призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. 

По словам представителя сампровозглашенной республики в СЦКК, по факту инцидента проведено разбирательство.

«Результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения», — заявил он.

В ДНР подчеркнули, что силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами. 

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #днр #силовики

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