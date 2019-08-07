Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым растущий интерес к получению средне-специального образования в стране.

По словам главы Кабмина, в настоящее время имеется дефицит специалистов по некоторым профессиям при избытке с наличием высшего образования.

Воробьев на встрече отметил развитие системы образования в регионе и рассказал о готовности новых школ к началу учебного года. Он также упомянул о большом количестве выпускников 9-х классов, которые намерены продолжать обучение в колледжах. Из 77 тысяч учеников 38 тысяч заинтересованы в получении средне-специального образования.

Медведев отметил необходимость предоставить выпускникам школ возможность поступления в техникумы. Он отметил, что это новый тренд, потому как еще недавно все хотели поступать только в вузы.