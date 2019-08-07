Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду

Южная Осетия планирует признать события 2008 года геноцидом, заявил глава республики Анатолий Бибилов. Он дал комментарий РИА Новости 7 августа.

«Без сомнения, мы это будем привязывать к геноциду 1920 года», — добавил собеседник.

Напомним, что в 2007 году южноосетинский парламент постановил признать вторжение армии меньшевистской Грузии в 1920 году истреблением осетин. По его данным, тогда погибло порядка 5,3 тысяч людей, что составляет примерно семь процентов от населения республики.

«Те народы, которые имеют десять или 20 миллионов населения, миллиард населения — для них, может быть, 500 человек это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек — это как раз и есть геноцид», — пояснил президент.

Он отметил, что в самом названии операции грузинских военнослужащих — «Чистое поле» — заложили умысел истребления. Бибилов напомнил об уничтожении беженцев на повороте к «Дороге жизни» и интенсивности обстрелов населенных пунктов.

«Это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа», — заключил собеседник.

В 2008 году Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые добивались независимости от Грузии. Москва неоднократно подчеркивала, что такой шаг отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси же отказывается признавать независимость республик.