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12:40   7 Августа 2019
Россия

РФ готова заместить Китаю американские товары в условиях торговой войны

РФ готова заместить Китаю американские товары в условиях торговой войны

Китай и РФ ведут переговоры по сотрудничеству, в частности по замещению товаров из США и переключению КНР на российский рынок. Об этом 7 августа пишет РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития России Максима Орешкина. 

Орешкин в среду выступил на расширенном совещании по социально-экономическому развитию Алтая. Он подчеркнул, что Китай в отличие от американцев считает Россию надежным поставщиком любых товаров. Сейчас ведутся переговоры с целью переключения Китая на российский рынок. 

«С одной стороны, экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперед», — заявил он. 

Министр подчеркнул, что из-за взаимоотношений Китая и США экономика КНР будет испытывать трудности.

«Мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния», — заявил Орешкин.

При этом он добавил, что товарооборот растет.  В 2018 году он составил более 105 миллиардов долларов, в этом году также наблюдается позитивная динамика. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #китай #кнр #общество #орешкин #торговая война

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