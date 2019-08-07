РФ готова заместить Китаю американские товары в условиях торговой войны

Китай и РФ ведут переговоры по сотрудничеству, в частности по замещению товаров из США и переключению КНР на российский рынок. Об этом 7 августа пишет РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития России Максима Орешкина.

Орешкин в среду выступил на расширенном совещании по социально-экономическому развитию Алтая. Он подчеркнул, что Китай в отличие от американцев считает Россию надежным поставщиком любых товаров. Сейчас ведутся переговоры с целью переключения Китая на российский рынок.

«С одной стороны, экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперед», — заявил он.

Министр подчеркнул, что из-за взаимоотношений Китая и США экономика КНР будет испытывать трудности.

«Мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния», — заявил Орешкин.

При этом он добавил, что товарооборот растет. В 2018 году он составил более 105 миллиардов долларов, в этом году также наблюдается позитивная динамика.