Тарантино признался, что не стал бы снимать фильм с Царь-пушкой

Голливудский режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, что вряд ли бы стал снимать фильм с русской Царь-пушкой.

«Мне не интересно средневековье», — объяснил Тарантино.

Он предположил, что такой фильм мог бы снять Ридли Скотт.

Журналисты спросили Тарантино про Царь-пушку, так как накануне режиссер побывал в московском Кремле. Экскурсию для него провел лично министр культуры РФ Владимир Мединский.

Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего девятого фильма «Однажды в Голливуде», который выходит в российский прокат 8 августа.