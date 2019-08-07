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12:27   7 Августа 2019
Россия

Тарантино признался, что не стал бы снимать фильм с Царь-пушкой

Тарантино признался, что не стал бы снимать фильм с Царь-пушкой

Голливудский режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, что вряд ли бы стал снимать фильм с русской Царь-пушкой. 

«Мне не интересно средневековье», — объяснил Тарантино. 

Он предположил, что такой фильм мог бы снять Ридли Скотт. 

Журналисты спросили Тарантино про Царь-пушку, так как накануне режиссер побывал в московском Кремле. Экскурсию для него провел лично министр культуры РФ Владимир Мединский.

Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего девятого фильма «Однажды в Голливуде», который выходит в российский прокат 8 августа.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #тарантино

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