Тарантино признался, что не стал бы снимать фильм с Царь-пушкой
Голливудский режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, что вряд ли бы стал снимать фильм с русской Царь-пушкой.
«Мне не интересно средневековье», — объяснил Тарантино.
Он предположил, что такой фильм мог бы снять Ридли Скотт.
Журналисты спросили Тарантино про Царь-пушку, так как накануне режиссер побывал в московском Кремле. Экскурсию для него провел лично министр культуры РФ Владимир Мединский.
Квентин Тарантино приехал в Москву на премьеру своего девятого фильма «Однажды в Голливуде», который выходит в российский прокат 8 августа.