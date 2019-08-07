Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

 Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину

Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

 Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду

Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду
Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

 Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину
Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

 Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину

Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

 Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду

Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду
Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

 Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину
12:40   7 Августа 2019
Россия

Производство промышленных экзоскелетов запустят в РФ в течение двух лет

Производство промышленных экзоскелетов запустят в РФ в течение двух лет

Ученые ЮЗГУ (Курск) договорились с горно-металлургической компанией «Норникель» доработать промышленный экзоскелет, который должен облегчить физический труд работников и уменьшить риск производственных травм. Запустить массовое производство экзоскелета планируется в течение двух лет, отмечает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Три экзоскелета ЮЗГУ уже тестируются на предприятиях в Норильске. Сотрудники используют их, в частности, для переноса тяжестей. Экзоскелет препятствует получению травм, а также повышает работоспособность.

Кроме «Норникеля» в экзосклетах заинтересованы другие компании. Первый этап обучения работе в экзоскелетных комплексах в университете проходят сотрудники из «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и Кольской ГМК. По итогам тестирования компании получат собственные модели курского экзоскелета.

«В ближайшие два года Россия может стать мировым лидером во внедрении экзоскелетных комплексов в промышленное производство», — заявил ректор ектора ЮЗГУ Сергей Емельянов.

Следующий этап тестирования экзоскелетов планируется организовать в октябре. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#курск #норникель #экзоскелет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...