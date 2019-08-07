Производство промышленных экзоскелетов запустят в РФ в течение двух лет

Ученые ЮЗГУ (Курск) договорились с горно-металлургической компанией «Норникель» доработать промышленный экзоскелет, который должен облегчить физический труд работников и уменьшить риск производственных травм. Запустить массовое производство экзоскелета планируется в течение двух лет, отмечает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Три экзоскелета ЮЗГУ уже тестируются на предприятиях в Норильске. Сотрудники используют их, в частности, для переноса тяжестей. Экзоскелет препятствует получению травм, а также повышает работоспособность.

Кроме «Норникеля» в экзосклетах заинтересованы другие компании. Первый этап обучения работе в экзоскелетных комплексах в университете проходят сотрудники из «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и Кольской ГМК. По итогам тестирования компании получат собственные модели курского экзоскелета.

«В ближайшие два года Россия может стать мировым лидером во внедрении экзоскелетных комплексов в промышленное производство», — заявил ректор ектора ЮЗГУ Сергей Емельянов.

Следующий этап тестирования экзоскелетов планируется организовать в октябре.