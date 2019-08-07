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Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

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12:32   7 Августа 2019
Весь мир

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в пригороде Дамаска. Жители населенного пункта Хаззэ в Восточной Гуте получили 5 августа большой гуманитарный груз весом в 3,6 тонн,  сообщает ФАН.

Мирные жители получили 750 продовольственных наборов. Военные медики, которые прибыли вместе  с сотрудниками ЦПВС, приняли нуждающихся в медицинской помощи сирийцев в мобильном госпитале. В общей сложности, к ним обратились 69 человек.

Корреспондент ФАН, присутствуя на раздаче гумпомощи, стал свидетелем небольшого инцидента. 8-летний мальчик по имени Омар хотел посмотреть на прибытие российской гуманитарной колонны и забрался на инжирное дерево, но ветка не выдержала вес его тела и обломилась. Омару оказали медицинскую помощь, он получил легкие травмы, а мать мальчика поблагодарила русских врачей и офицеров за помощь, угостив инжиром, который успел сорвать для нее сын.

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Напомним, российские военные оказывают гумпомощь жителям Сирии практически с самого начала миссии в Республике. Несмотря на ведущиеся боевые действия, сотрудники ЦПВС всегда доставляли гумпомощь даже в сильно пострадавшие районы. Российские медики зачастую тоже рискуют жизнью, чтобы помочь пострадавшим даже в опасных регионах страны.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сирия #гумпомощь #весь мир

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