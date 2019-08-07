Видео с места взрыва в Магнитогорске опубликовали в сети

Взрыв прогремел в Магнитогорске утром в среду, 7 августа. «Федеральное агентство новостей» опубликовало видео с места происшествия.

Инцидент произошел во дворе 51 дома по улице Советской армии. Согласно предварительным данным, детонировало взрывное устройство. Взрыв был небольшим, однако конструкция была начинена болтами, гайками и другими элементами, способными нанести урон.

Сообщается об одном пострадавшем — 34-летнем мужчине. При госпитализации он находился в сознании.

На данный момент в кемеровском дворе работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных ведомств. Именно их деятельность продемонстрирована на видео ФАН.