Маск обнародовал видео посадки головного обтекателя Falcon 9 на судно в океане

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск в среду, 7 августа, обнародовал видео парашютной посадки створки головного обтекателя ракеты-носителя Falcon 9, которая запустила израильский телекоммуникационный спутник Amos-17, на судно в Атлантическом океане. Falcon 9 в среду, 7 августа, стартовала с подразделения космического командования ВВС США на мысе Канаверал и вывела на орбиту спутник связи для Израиля Amos-17.

После запуска Amos-17 створка головного обтекателя ракеты на парашюте попадает в сетку, которую заранее развернули на специальном судне в Атлантическом океане. Обтекатель многоразовый, поэтому его планируют использовать повторно.

В июле компания SpaceX впервые обнародовала видео возвращения на Землю головного обтекателя Falcon Heavy. Ракета запустила группу спутников в конце июня.