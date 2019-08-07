Площадь лесных пожаров в Сибири составила 1,5 миллиона гектаров

Общая площадь пожаров в Сибири составляет примерно 1,5 миллиона гектаров. 235 очагов из 248 уже локализированы, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по Новосибирской области Павла Винакова.

«На территории Сибири на землях лесного фонда округа действует 248 очагов лесных пожаров. Площадь пожаров более 1,5 миллиона гектаров. Локализовано 235 пожаров. Действует 160 очагов крупных лесных пожаров», — заявил он.

В среду утром в Красноярском крае действует 111 очагов пожаров площадью 800 тысяч гектаров. В регионе за сутки возникло 19 новых очагов пожаров. При этом 136 пожаров площадью более 600 тысяч гектаров зафиксированы в Иркутской области. Что касается единичных лесных пожаров, они наблюдаются в Томской и Омской областях, а также Алтайском крае.

«В настоящий момент на месте работают 505 человек и 29 единиц техники – это наземная группировка», — сказал Винаков.

Он добавил, что на тушение лесных пожаров от МЧС направлены четыре самолета Бе-200. Два из них — в Иркутской области, а еще два — в Красноярском крае. Кроме них направлены три вертолета. Первый заминистра МЧС РФ Александр Чуприян руководит тушением лесных пожаров.