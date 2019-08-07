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12:08   7 Августа 2019
Россия

Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака в Москве

Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака в Москве

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино, приехавшему в Москву, копию первого издания сборника стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 7 августа. 

Отмечается, что Тарантино — большой поклонник творчества Пастернака. В последний визит в столицу в 2004 году режиссер побывал на могиле литератора в Переделкине. 

Тарантино приехал в Москву, чтобы посетить премьеру своего фильма «Однажды в Голливуде», который ранее показали на Каннском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет в четверг, 8 августа.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #мединский #тарантино #пастернак

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