Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака в Москве

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино, приехавшему в Москву, копию первого издания сборника стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

Отмечается, что Тарантино — большой поклонник творчества Пастернака. В последний визит в столицу в 2004 году режиссер побывал на могиле литератора в Переделкине.

Тарантино приехал в Москву, чтобы посетить премьеру своего фильма «Однажды в Голливуде», который ранее показали на Каннском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет в четверг, 8 августа.