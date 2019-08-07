Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Трехстороннее соглашение о добровольной репатриации центральноафриканских беженцев, проживающих в Республике Конго, было заключено во вторник в Банги — столице Центральноафриканской Республики. Документ подписан представителями ЦАР, Конго и верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает ресурс «Centrafriqueactu».

Целью соглашения является создание правовой основы для ускорения и контроля добровольной репатриации более чем 31 тысячи центральноафриканских беженцев, которые все еще находятся в Конго, заявил постпред ООН в Центральноафриканской республики Бути Кале.

В марте 2013 года военно-политический кризис в ЦАР дошел до высшей точки: это привело к расселению граждан ЦАР как на территории республики, так и в соседних странах, включая Конго, где большинство центральноафриканских беженцев были размещены на севере страны, в провинции Ликуала.

Мирное соглашение от 6 февраля 2019 года, подписанное правительством ЦАР и четырнадцатью вооруженными группировками, действующими на этой территории, стало началом мирного процесса в стране, благодаря которому беженцы начинают возвращаться на территорию республики.