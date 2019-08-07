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 Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину
12:14   7 Августа 2019
Весь мир

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Трехстороннее соглашение о добровольной репатриации центральноафриканских беженцев, проживающих в Республике Конго, было заключено во вторник в Банги — столице Центральноафриканской Республики. Документ подписан представителями ЦАР, Конго и верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает ресурс «Centrafriqueactu».

Целью соглашения является создание правовой основы для ускорения и контроля добровольной репатриации более чем 31 тысячи центральноафриканских беженцев, которые все еще находятся в Конго, заявил постпред ООН в Центральноафриканской республики Бути Кале.

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

В марте 2013 года военно-политический кризис в ЦАР дошел до высшей точки: это привело к расселению граждан ЦАР как на территории республики, так и в соседних странах, включая Конго, где большинство центральноафриканских беженцев были размещены на севере страны, в провинции Ликуала.

Мирное соглашение от 6 февраля 2019 года, подписанное правительством ЦАР и четырнадцатью вооруженными группировками, действующими на этой территории, стало началом мирного процесса в стране, благодаря которому беженцы начинают возвращаться на территорию республики.

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Ранее министр здравоохранения ЦАР заявил, что государство не сможет противостоять вирусу Эбола без дополнительного финансирования, если он проникнет на территорию страны. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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