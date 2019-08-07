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11:51   7 Августа 2019
Россия

Новый корпус РАНХиГС построят в центре столицы

Новый корпус РАНХиГС построят в центре столицы

Представитель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы в среду, 7 августа, сообщила, что в центре столицы построят новый корпус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По ее словам, семиэтажное здание на десять тысяч квадратных метров в Большом Харитоньевском переулке возведут по канонам классической архитектуры, но в современном прочтении.

«Пилоны корпуса, которые спроектировали со смещением, визуально напомнят корешки книг​​​. Дополнительное сходство придадут названия известных литературных произведений, которые нанесут по периметру», — добавили в департаменте.

Фасады выполнят светло-серого стеклофибробетона, а в центре нового корпуса РАНХиГС разместят просторный атриум. Перед зданием сделают небольшую площадь для отдыха студентов и преподавателей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #ранхигс #москомархитектура

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