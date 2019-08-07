Новый корпус РАНХиГС построят в центре столицы
Представитель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы в среду, 7 августа, сообщила, что в центре столицы построят новый корпус Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По ее словам, семиэтажное здание на десять тысяч квадратных метров в Большом Харитоньевском переулке возведут по канонам классической архитектуры, но в современном прочтении.
«Пилоны корпуса, которые спроектировали со смещением, визуально напомнят корешки книг. Дополнительное сходство придадут названия известных литературных произведений, которые нанесут по периметру», — добавили в департаменте.
Фасады выполнят светло-серого стеклофибробетона, а в центре нового корпуса РАНХиГС разместят просторный атриум. Перед зданием сделают небольшую площадь для отдыха студентов и преподавателей.
Новый выпуск «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара Темы: 1. Динамика промышленного производства в первом полугодии 2019 года 2. Причины снижения численности рабочей силы 3. Чем располагают и в чем нуждаются россиянеhttps://t.co/OopuACa0Lo pic.twitter.com/DFjq0InClm— РАНХиГС (@RANEPA) 6 августа 2019 г.