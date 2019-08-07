СКР не нашел оснований для уголовных дел о нарушениях на выборах в Петербурге

Следственное управление СКР по Петербургу не расследует ни одного уголовного дела, связанного с нарушениями на выборах: в рассмотренных обращениях отсутствовали признаки преступления.

Всего восемь обращений за семь месяцев поступило следователям из Горизибиркома. В них сообщалось о нарушениях в работе избирательных комиссий муниципалитетов «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Северный», «Георгиевское», «Сергиевское» и «Екатерингофский», сообщает Интерфакс.

«Достаточных оснований для проведения по ним процессуальных проверок не имелось, так как признаки преступлений, подследственных следователям СК РФ, не усматривались», — говорится в сообщении СК.

Одно обращение направлено в МВД, еще два возвратили в Горизбирком для компетентного рассмотрения. Отмечается, что за 2019 год уголовных дел по нарушениям законодательства на выборах заведено не было.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил Горизбирком за принципиальное отношение к выборам местного самоуправления и отметил важность проведения выборов справедливо и «чисто».