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11:48   7 Августа 2019
Весь мир

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта всего за 500 евро

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта всего за 500 евро

Житель бельгийского города Льеж узнал, что владеет подлинной картиной Рембрандта. Мужчина купил полотно 10 лет назад практически даром — за 500 евро. На экспертизу картину он отдал только сейчас, по рекомендации друзей.

Как пишет The Brussels Times, работу «неизвестного художника» бельгийский предприниматель купил у знакомого. Он хотел поддержать продавца финансово — тот был в долгах. Картину с изображением Иисуса, купленную всего за 500 евро, мужчина повесил в своем баре. 

По оценкам экспертов, истинная цена работы — порядка 30 миллионов евро. 

Рембрандт ван Рейн — голландский живописец, творивший в первой половине 17-го века. Его кисти принадлежат такие шедевры, как «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» и «Даная».

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Автор: Арсений Аскольский

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