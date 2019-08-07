Бельгиец случайно купил картину Рембрандта всего за 500 евро

Житель бельгийского города Льеж узнал, что владеет подлинной картиной Рембрандта. Мужчина купил полотно 10 лет назад практически даром — за 500 евро. На экспертизу картину он отдал только сейчас, по рекомендации друзей.

Как пишет The Brussels Times, работу «неизвестного художника» бельгийский предприниматель купил у знакомого. Он хотел поддержать продавца финансово — тот был в долгах. Картину с изображением Иисуса, купленную всего за 500 евро, мужчина повесил в своем баре.

По оценкам экспертов, истинная цена работы — порядка 30 миллионов евро.

Рембрандт ван Рейн — голландский живописец, творивший в первой половине 17-го века. Его кисти принадлежат такие шедевры, как «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» и «Даная».