Зеленский обсудил по телефону с Путиным обстановку в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что утром в среду говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации в Донбассе. Об этом 7 августа пишет РИА Новости.

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это [обстрел в Донбассе] нас не приближает к миру», — сказал Зеленский.

Глава украинского государства также рассказал, что обсуждал с Путиным вопрос возвращения украинских заключенных.

Командование ДНР ранее заявило, что ВСУ искажает данные о своих небоевых потерях. Так, украинские войска постоянно несут потери из-за плохого снабжения и невысокого морального духа военнослужащих. Военное руководство Украины, пытаясь скрыть неспособность руководить войсками без угрозы жизни и здоровью подчиненных, обвинило в смерти военнослужащих ВСУ силы ДНР.