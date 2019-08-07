Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

 Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину

Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

 Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду

Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду
Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

 Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину
Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

Медведев назвал новым трендом интерес школьников к средне-специальному образованию

 Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину

Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

ДНР отрицает причастность к гибели четырех украинских силовиков

 Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду

Южная Осетия готова приравнять события 2008 года к геноциду
Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

Российские военные доставили крупный гуманитарный груз в пригород Дамаска

 Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину

Беженцы из ЦАР смогут законно вернуться на родину
11:45   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский обсудил по телефону с Путиным обстановку в Донбассе

Зеленский обсудил по телефону с Путиным обстановку в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что утром в среду говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации в Донбассе. Об этом 7 августа пишет РИА Новости. 

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это [обстрел в Донбассе] нас не приближает к миру», — сказал Зеленский.

Глава украинского государства также рассказал, что обсуждал с Путиным вопрос возвращения украинских заключенных. 

Командование ДНР ранее заявило, что ВСУ искажает данные о своих небоевых потерях. Так, украинские войска постоянно несут потери из-за плохого снабжения и невысокого морального духа военнослужащих. Военное руководство Украины, пытаясь скрыть неспособность руководить войсками без угрозы жизни и здоровью подчиненных, обвинило в смерти военнослужащих ВСУ силы ДНР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #всу #днр #политика #общество #весь мир #всу украины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...