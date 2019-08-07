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Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели военных в Донбассе

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11:27   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели военных в Донбассе

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели военных в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела со стороны ополченцев в Донбассе, в результате которого погибли четверо военных. Об этом сообщает агентство УНИАН в среду, 7 августа. 

По данным издания, встреча проходит в офисе Зеленского. В совещании участвуют глава Генштаба Руслан Хомчак, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Александр Данилюк и представители подразделений ВСУ.

Ранее украинское Минобороны сообщило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе во вторник, 6 августа. Четверо военных погибли. Данилюк заявил, что это «грубое нарушение перемирия» не останется без внимания. По словам Зеленского, случившееся направлено на подрыв не только «хлебного» перемирия, но и всего переговорного процесса.

Глава Украины призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. 

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #всу #зеленский

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