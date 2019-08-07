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 Замглавы МИД РФ Моргулов посетит КНДР

Замглавы МИД РФ Моргулов посетит КНДР

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11:30   7 Августа 2019
Россия

Замглавы МИД РФ Моргулов посетит КНДР

Замглавы МИД РФ Моргулов посетит КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов отправится в столицу КНДР Пхеньян на следующей неделе для встречи с северокорейскими коллегами и проведения консультаций. 

«Замминистра иностранных дел России Моргулов на следующей неделе отправится в Пхеньян для встреч с коллегами», — сообщили в московском посольстве КНДР ТАСС.

Замглавы МИД РФ Моргулов посетит КНДР

Ранее глава оборонного ведомства КНДР Но Гван Чхоль встретился с российским замминистра МИД Александром Фоминым. Министры подчеркнули, что сейчас «особый период» развития дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном. Сообщалось, что у военных ведомств двух РФ и КНДР есть план совместного сотрудничества в оборонной сфере.

17 июля пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно и конвоировали его в порт. Несмотря на то, что сейнер плыл в зоне для свободного судоходства, экипаж все равно был задержан — республика в одностороннем порядке обозначила дополнительные 50 миль свободной водной территории как «военно-охраняемую зону».

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #кндр #политика #пхеньян #моргулов

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