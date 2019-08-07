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11:31   7 Августа 2019
Россия

Авиация МО РФ за сутки потушила 30 очагов лесных пожаров в Иркутской области

Авиация МО РФ за сутки потушила 30 очагов лесных пожаров в Иркутской области

Представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ в среду, 7 августа, сообщил, что Ми-8 армейской авиации ведомства за сутки ликвидировали 30 очагов лесных пожаров в Иркутской области. По его словам, экипажи вертолетов ликвидировали очаги природных пожаров в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.

Во вторник, 6 августа, пять Ми-8, которые оборудовали водосливными устройствами ВСУ-5, семь раз вылетели с полевого аэродрома Усть-Кута и 32 раза сбросили воду — 160 тонн. Утром в среду, 7 августа, вертолетов продолжили вылеты в районы Иркутской области, которые охватили лесные пожары.

Ранее авиационная группировка МО РФ в Красноярском крае ликвидировала все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #ми-8 #иркутская область #лесные пожары

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