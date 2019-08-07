«Оппозиция» превратила YouTube в оружие массовой дезинформации

Американский видеохостинг YouTube стал настоящей находкой для оппозиции. Через него она может запросто протолкнуть в массы западные идеи, размещая ролики с громкими и зачастую неадекватными названиями.

Поскольку сервис имеет достаточно лояльные правила, на нем можно размещать практически любые материалы. Администрацию YouTube не волнует достоверность размещенной информации. Так, украинский блогер Евгений Вольнов после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» провел трансляцию под издевательским и аморальным заголовком «Угораем с Кемерово».

На стриме он заявил, что при пожаре в торговом центре якобы погибли порядка 300 людей. Этим вбросом воспользовались сомнительные СМИ, напугав людей и замедлив работу спецслужб. По итогу, данные украинского блогера опровергли и завели уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Сам ролик удалили.

Такой вседозволенностью пользуется и оппозиция, которая с июля проводит в Москве незаконные митинги под предлогом якобы поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Напомним, что столичный избирком принял такое решение на законных основаниях, так как число недействительных подписей у этих претендентов превысило допустимый порог.

Вспомним недавнюю историю с аллергией блогера Алексея Навального, под чьим началом и работает ряд экс-кандидатов на место в МГД. Его госпитализация стала базой для множества слухов. Больше всего народу понравилась экспертная версия «врача» Анастасии Васильевой, которая заявила о целой «преступной схеме». Дескать, пациента отравили неизвестным химическим веществом.

Стоит отметить, что сторонники блогера не имели доступа к его анализам, а так называемый осмотр проводился через щель в двери. Но близкие к оппозиции каналы на YouTube моментально и не вдумываясь растиражировали эту теорию. В то же время, лицензированные СМИ, которые не в праве публиковать непроверенную информацию, дождались официальных анализов и поставили все точки над «i».

Освещение же незаконных митингов проходит под «правильным» углом, задавая нужную для оппозиции установку. Это необходимо для раскачивания политической ситуации. Заметим, что не только YouTube этим грешен. Другой американский сайт — энциклопедия Wikipedia — тоже стала инструментом прозападной идеи, заблокировав ряд пророссийских информационных агентств.

«Федеральное агентство новостей» решительно осудило узконаправленное освещение массовых беспорядков в Москве. Кроме этого, редакция агентства вновь обратила внимание Роскомнадзора на то, что происходит на видеохостинге из США.