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11:14   7 Августа 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Гроза, дождь и ветер ожидаются в Москве и области. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сказано в прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра. 

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении. 

Гроза может случиться с 21 часа 7 августа до 21 часа 8 августа, дождь — с 21 часа 8 августа до 9 часов 9 августа, а ветер — с 21 часа 8 августа до 9 часов 9 августа. Что касается Подмосковья, предупреждения о грозе действуют с 21 часа 7 августа до 21 часа 8 августа. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #погода #гидрометцентр

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