«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Гроза, дождь и ветер ожидаются в Москве и области. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сказано в прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Гроза может случиться с 21 часа 7 августа до 21 часа 8 августа, дождь — с 21 часа 8 августа до 9 часов 9 августа, а ветер — с 21 часа 8 августа до 9 часов 9 августа. Что касается Подмосковья, предупреждения о грозе действуют с 21 часа 7 августа до 21 часа 8 августа.