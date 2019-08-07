«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Гроза, дождь и ветер ожидаются в Москве и области. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сказано в прогностической карте, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.
Гроза может случиться с 21 часа 7 августа до 21 часа 8 августа, дождь — с 21 часа 8 августа до 9 часов 9 августа, а ветер — с 21 часа 8 августа до 9 часов 9 августа. Что касается Подмосковья, предупреждения о грозе действуют с 21 часа 7 августа до 21 часа 8 августа.
В Москве #сейчас от +18°C до +21.3°C, при средней +19.7°C. #погода #Москва #город #лето #vk #температура pic.twitter.com/B1HMCCJvFq— Погода в Москве (@Meteonovosti_ru) August 7, 2019