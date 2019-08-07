Росстат выяснил, почему россияне не работают

Росстат назвал основные причины незанятости россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства. Так, 26,6% незанятых россиян уволились с предыдущего места работы по собственному желанию.

С сокращением штатов или ликвидацией предприятия столкнулись 16,1%. Чуть более 6% россиян прекратили работать из-за окончания договора. Кроме того, 0,3% остановили трудовую деятельность после увольнения из рядов Вооруженных сил (ВС) РФ.

Еще 26,8% сослались на другие причины окончания трудовой деятельности.

Ранее РИА «Рейтинг» выяснило, что зарплатой выше 75 тысяч рублей могут похвастаться только 12 % постоянных сотрудников крупных и средних организаций в России.