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11:08   7 Августа 2019
Россия

Росстат выяснил, почему россияне не работают

Росстат выяснил, почему россияне не работают

Росстат назвал основные причины незанятости россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства. Так, 26,6% незанятых  россиян уволились с предыдущего места работы по собственному желанию. 

С сокращением штатов или ликвидацией предприятия столкнулись 16,1%. Чуть более 6% россиян прекратили работать из-за окончания договора. Кроме того, 0,3% остановили трудовую деятельность после увольнения из рядов Вооруженных сил (ВС) РФ.

Еще 26,8% сослались на другие причины окончания трудовой деятельности.

Ранее РИА «Рейтинг» выяснило, что зарплатой выше 75 тысяч рублей могут похвастаться только 12 % постоянных сотрудников крупных и средних организаций в России.

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Автор: Арсений Аскольский
#работа #росстат #занятость граждан

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