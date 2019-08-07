Мадуро не исключает возможности уважительного диалога с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов на диалог с властями США и президентом Дональдом Трампом, если предоставится шанс для «уважительного диалога».

«Я говорил Дональду Трампу, если в какой-то день появится шанс для уважительного диалога и понимания, я буду готов протянуть руку», — заявил Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю.

Глава Боливарианской республики надеется на новую беседу и улучшение обострившихся отношений между Каракасом и Вашингтоном.

Политическая ситуация в Венесуэле резко дестабилизировалась в феврале из-за попыток местного оппозиционера Хуана Гуаидо осуществить государственный переворот, провозгласив себя новым главой республики при поддержке США и некоторых стран Евросоюза. Большинство венесуэльцев не поддержали проамериканского политика, устроив многочисленные митинги за сохранение легитимной власти и независимости страны от Вашингтона.

Западные СМИ пытались повлиять на обстановку в Венесуэле, распространяя дезинформацию о происходящем в стране. Так, был опубликован фейк о неком «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской авиакомпании, а также ложь о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы отправленной в Каракас. Недостоверную информацию опровергли РФ, Венесуэла и даже те издания, что ее публиковали.