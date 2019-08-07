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11:10   7 Августа 2019
Россия

Пушков связал отставку посла США с провалом незаконных митингов в Москве

Пушков связал отставку посла США с провалом незаконных митингов в Москве

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил увольнение американского посла в России Джон Хантсман после краха незаконных митингов оппозиции в Москве.

В Twitter он отметил: преждевременная отставка стала невольным признанием, что Вашингтон довел отношения с Москвой «до ручки», когда дипломатический представитель страны уже ничего не может сделать. По большей части, это касается провала несанкционированных акций оппозиции в Москве, которые как раз подпитываются из американского кармана.

«Царьград» отметил, что пользователи социальной сети в комментариях к посту сенатора предложили ряд причин для отставки. И все они сходятся в одном — все из-за краха оппозиционных сборищ.

Хантсман покинет посольство, которое он возглавлял с 2017 года, 3 октября. Он написал американскому президенту Дональду Трампу письмо, в котором подчеркнул необходимость сохранения диалога с Россией по темам противодействия терроризму и контроля над вооружениями.

«Перезагрузка не поможет, только чистое понимание наших интересов и ценностей», — написал дипломат.

Пушков связал отставку посла США с провалом незаконных митингов в Москве

Напомним, что с июля оппозиция проводит незаконные митинги якобы в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы. В гонку они не попали по вполне законной причине — количество недействительных подписных листов превысило допустимый порог в десять процентов.

В частности, у ряда оппозиционных экс-претендентов, которые как раз и выступили организаторами массовых беспорядков, обнаружили подписи мертвых москвичей. Во время сбора документов, полиция обнаружила в одной из квартир столицы «фабрику» по рисовке подписей для юриста так называемого ФБК Любовь Соболь. 

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #пушков #митинг #посол сша

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