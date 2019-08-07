Пушков связал отставку посла США с провалом незаконных митингов в Москве

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил увольнение американского посла в России Джон Хантсман после краха незаконных митингов оппозиции в Москве.

В Twitter он отметил: преждевременная отставка стала невольным признанием, что Вашингтон довел отношения с Москвой «до ручки», когда дипломатический представитель страны уже ничего не может сделать. По большей части, это касается провала несанкционированных акций оппозиции в Москве, которые как раз подпитываются из американского кармана.

Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон - при самом активном участии конгресса - довел отношения с Россией до ручки. Т.е. состояния, когда посол ничего сделать не способен. В такой обстановке Хантсман счёл, что лучше уйти. Логичный шаг. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 6, 2019

«Царьград» отметил, что пользователи социальной сети в комментариях к посту сенатора предложили ряд причин для отставки. И все они сходятся в одном — все из-за краха оппозиционных сборищ.

Уволили, за провалившийся протест-майдан. — Sergey (@t_Wankan) August 7, 2019

Соболь может перестать голодать, они таки посла подвели — Omega (@DmitriyOmega) August 7, 2019

Это говорит о том, что Анальный, Соболь и Ко, оказались тупыми учениками, который не смогли выполнить поставленные задачи. Он понял, что его затеи бесполезны, не на тех поставил. — Сергей Юрьевич (@sergeinemo) August 7, 2019

Хантсман покинет посольство, которое он возглавлял с 2017 года, 3 октября. Он написал американскому президенту Дональду Трампу письмо, в котором подчеркнул необходимость сохранения диалога с Россией по темам противодействия терроризму и контроля над вооружениями.

«Перезагрузка не поможет, только чистое понимание наших интересов и ценностей», — написал дипломат.

Напомним, что с июля оппозиция проводит незаконные митинги якобы в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на выборы. В гонку они не попали по вполне законной причине — количество недействительных подписных листов превысило допустимый порог в десять процентов.

В частности, у ряда оппозиционных экс-претендентов, которые как раз и выступили организаторами массовых беспорядков, обнаружили подписи мертвых москвичей. Во время сбора документов, полиция обнаружила в одной из квартир столицы «фабрику» по рисовке подписей для юриста так называемого ФБК Любовь Соболь.