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 Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене

Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене

10:56   7 Августа 2019
Весь мир

Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене

Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене

Мощный взрыв прогремел рядом со зданием налоговой инспекции в Копенгагене во вторник вечером. На место происшествия в среду утром приехал министр налоговой политики Дании Мортен Бедсков. Об этом 7 августа пишет издание DR. 

Взрыв случился около 22:00 по местному времени во вторник. В это время в здании находились два человека, они не пострадали. Повредился только фасад здания. Расследование ведется до сих пор, однако пока что у полиции мало информации, сообщил инспектор Йорген Берген Сков

«Пока рано говорить, кто именно ответственен за взрыв. Но мы относимся к этому очень серьезно и уже провели широкое и всестороннее расследование вчера вечером», — заявил Сков.

Министр Бедсков также назвал происшествие «очень серьезным». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#взрыв #политика #общество #копенгаген

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