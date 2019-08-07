Мощный взрыв прогремел у здания налоговой инспекции в Копенгагене

Мощный взрыв прогремел рядом со зданием налоговой инспекции в Копенгагене во вторник вечером. На место происшествия в среду утром приехал министр налоговой политики Дании Мортен Бедсков. Об этом 7 августа пишет издание DR.

Взрыв случился около 22:00 по местному времени во вторник. В это время в здании находились два человека, они не пострадали. Повредился только фасад здания. Расследование ведется до сих пор, однако пока что у полиции мало информации, сообщил инспектор Йорген Берген Сков

«Пока рано говорить, кто именно ответственен за взрыв. Но мы относимся к этому очень серьезно и уже провели широкое и всестороннее расследование вчера вечером», — заявил Сков.

Министр Бедсков также назвал происшествие «очень серьезным».