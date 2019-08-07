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10:33   7 Августа 2019
Россия

Конституция в стихах и с картинками появится в России

Конституция в стихах и с картинками появится в России

Фонд «Стратегия будущего» в августе собирается издать Конституцию РФ для детей в возрасте от восьми до 14 лет, которая написана в стихотворной форме и содержит иллюстрации. Об этом сообщает РИА Новости 7 августа.

Ожидается, что книга «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны» будет использоваться в образовательных организациях, в частности на факультативах по изучению главного закона для начальных классов, ввод которых обсуждается не первый год.

Вице-президент фонда Антон Семикин, который также выступает одним из авторов инициативы, отмечал, что «функционирование правового государства невозможно без правосознания его юных граждан». Он рассказал, что текст разработан так, чтобы дети легко могли понять базовые ценности России и общества, а также основные права и свободы.

«А иллюстрации к нему [тексту] были отобраны по результатам всероссийского конкурса, в котором приняли участие десятки тысяч юных россиян и их родителей», — добавил вице-президент.

В Совете Федерации идею поддержали и даже попросили внедрить учебное пособие в экспериментальной форме в учреждения среднего образования.

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Автор: Анна Манц
#дети #конституция

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