Жители Великобритании стали чаще умирать из-за деменции. По данным газеты Daily Mail, смертность от нейродегенеративных заболеваний возросла на 13%.

Около 70 тысяч человек скончались в прошлом году от подобных заболеваний. Это составляет 12,8% от общего числа смертей, которые были зафиксированы в Англии и Уэльсе. По словам медиков, показатели в будущем будут только расти. Это связано с увеличением продолжительности жизни и отсутствием эффективного лечения болезни Альцгеймера, которая также является формой деменции.

Банальное изменение повседневных привычек поможет избежать до трети случаев деменции, отметили в Public Health England. Однако информацией о том, как уменьшить риск возникновения заболевания, владеют не более двух процентов людей. Те, кто курят, не занимаются спортом и употребляют алкоголь находятся в группе риска. Высокое артериальное давление и ожирение также вносят свой вклад в развитие болезни.

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции. Она приводит к тяжелым функциональным и психическим расстройствам из-за гибели клеток головного мозга. Эта болезнь встречается у людей старше 65 лет. По последним данным, от Альцгеймера страдают около 50 миллионов человек в мире. К 2050 году количество больных превысит 130 миллионов человек.