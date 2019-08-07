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10:14   7 Августа 2019
Весь мир

Легкомоторный самолет рухнул в Италии, погибли двое

Легкомоторный самолет рухнул в Италии, погибли двое

Легкомоторный самолет разбился на склоне горы Кармо в итальянской области Лигурия. Погибли оба пилота. Инцидент произошел во вторник вечером, 6 августа. 

По данным представителя экстренной службы, спасатели и карабинеры нашли упавший самолет Piper рано утром в среду. Тела обоих погибших находились в кабине. По словам очевидцев, воздушное судно упало около 21.00 (22.00 мск). Мобильные телефоны летчиков прекратили действовать во вторник вечером, после чего их родные забили тревогу.

Неделю назад легкомоторный самолет рухнул на автостраду А-26 возле итальянского города Алессандрия. Пилот погиб. По счастливой случайности, самолет при падении не задел ни одного автомобиля.

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Автор: Арсений Аскольский
#италия #самолет #крушение

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