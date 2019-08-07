Милонов назвал кощунством платный вход в Успенский собор во Владимире

Депутат Госдумы Виталий Милонов, в прошлом слушатель Петербургской духовной академии, назвал кощунством платный вход в Успенский собор Владимира, а также в любой другой действующий храм.

«Кощунственно брать деньги за посещение храма. В какой бы собственности он не находился. Кощунственно брать деньги за посещение Исаакиевского собора, храма во Владимире, в любую другую церковь. Если это не музейный объект, который используется исключительно в музейных целях. Если есть религиозная принадлежность, то не надо этого делать», — уверен парламентарий.

Милонова удивило решение Октябрьского районного суда во Владимире, который отказался удовлетворить иск жителя Нижнего Новгорода к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику за платный вход в Успенский кафедральный собор. Деньги (150 рублей) взимаются в так называемые «музейные часы»: каждый день, кроме понедельника, с 13:00 до 16:45. В остальное время вход в собор, известный своими фресками, бесплатный. Истец усмотрел в этом нарушение прав и свобод человека. Милонов с ним согласен.

«Брать деньги за вход в церковь — это нарушает права и свободы человека. Свобода вероисповедания — одна из фундаментальных, закрепленная международными обязательствами, прав и свобод человека и гражданина», — напомнил Милонов в комментарии «Политике Сегодня».

Однако суд установил, что еще в 2006 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник, РПЦ и Федеральное агентство по управлению госимуществом заключили соглашение о совместном использовании Успенского собора — памятника истории и культуры и разделили часы работы на богослужебные и музейные. Собранные средства идут на содержание древнего здания и его реставрацию.

Милонов уверен, что на пожертвованиях удалось бы собрать больше.

«Если поставить кружку и написать, что мы не берем деньги за вход, но вы можете помочь содержать здание, будет больший сбор», — сказал депутат.

Между тем, истец намерен обжаловать решение Октярбского суда Владимира в областном суде.