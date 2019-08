Свыше 90 людей пострадали от взрыва в Кабуле

Количество раненых от взрыва на западе афганской столицы Кабул достигло 95, сообщили в министерстве здравоохранения Афганистана 7 августа.

Взрыв произошел в среду утром. Согласно предварительным данным, его целью было одно из управлений полиции. В шестом округе также был подорван автомобиль правоохранителей. Представитель министерства внутренних дел республики подтвердил детонацию, однако опроверг слухи о выстрелах, которые последовали за ним.

Ответственность за инцидент взяло радикальное движение «Талибан»*.

Footage shows plumes of smoke rising in the air after a heavy blast in police district 6 (PD6) in the west of #Kabul on Wednesday morning. Gunfire reported in the area. #Afghanistan pic.twitter.com/48EIq9k2xY