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10:37   7 Августа 2019
Россия

Япония не приняла позицию РФ по поводу протеста Токио о Курилах

Япония не приняла позицию РФ по поводу протеста Токио о Курилах

Японская сторона не приняла позицию МИД РФ о неприемлемости протеста Токио по поводу поездки премьер-министра Дмитрия Медведева на южные Курилы. Об этом сообщил журналистам генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга.

Ранее во вторник посол Японии в России Тоехиса Кодзуки по приглашению российского МИД посетил ведомство. В беседе замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов подчеркнул неприемлемость протеста Токио по поводу посещения официальными государственными лицами российской территории южных Курил.

Японский дипломат не прокомментировал это заявление, но объявил официальную позицию Японии по этому вопросу.

«Представление российской стороны не может быть принято», — заявил Суга.

Посол Японии также отметил необходимость вести переговоры по поводу территориального вопроса «в тихой обстановке».

«Мы хотим и впредь настойчиво продолжать переговоры, исходя из основной позиции в том, что мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему», — сообщил Суга.

В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой заявил, что вопрос территориального размежевания с Японией может рассматриваться только после заключения мирного договора «и никак иначе».  

Япония не приняла позицию РФ по поводу протеста Токио о Курилах

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Автор: Тимофей Булочкин
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