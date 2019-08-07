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9:43   7 Августа 2019
Россия

Готовая к применению бомба обнаружена на месте боестолкновения в Ингушетии

Готовая к применению бомба обнаружена на месте боестолкновения в Ингушетии

Готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также оружие и боеприпасы обнаружены на месте боестолкновения с радикалом в Ингушетии. Об этом 7 августа пишет РИА Новости со ссылкой на национальный антитеррористический комитет. 

В 4:30 (по мск) в селе Вознесенское был введен правовой режим КТО. На территории села пришлось ввести ограничения. 

«На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему», — сказано в сообщении.

Личность злоумышленника уже установили. Выяснилось, что преступник вербовал жителей республики, чтобы создать террористическую ячейку. Боевик планировал теракт, после которого должен был уехать в САР, чтобы присоединиться к террористической группировке. 

Отмечается, что в ходе операции никто не пострадал. Это касается не только гражданского населения, но и сотрудников правоохранительных органов. Все необходимые оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. 

Ранее сообщалось, что правоохранители во время контртеррористической операции в селении Вознесенское в Малгобекскском районе Ингушетии ликвидировали боевика

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #ингушетия #контртеррористьическая операция

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