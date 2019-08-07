Зимбабве ожидает, что Путин и Мнангагва лично встретятся на саммите РФ-Африка

Глава зимбабвийского министерства иностранных дел и международной торговли Сибусисо Мойо выразил надежду, что глава республики Эммерсон Мнангвагва и российский президент Владимир Путин проведут двустороннюю встречу на саммите Россия-Африка, который состоится в Сочи в октябре. Об этом сообщило РИА Новости 7 августа.

«Главы государств Зимбабве и России всегда будут стремиться максимизировать любую возможность, которая им предоставляется, чтобы пообщаться друг с другом по вопросам реализации того, о чем они договорились, когда у них официально была встреча один на один здесь, в Москве, в январе», — сказал он.

Вместе с этим, стороны работают над визитом российского главы в Зимбабве, однако точную дату еще не выбрали.

В октябре состоится первый саммит Россия-Африка. Событие будет проходить под председательством президентов РФ и Египта, а площадкой выступит Сочи. Заместитель главы министерства обороны Александр Фомин отмечал, что мероприятие посетят главы порядка 40 африканских стран. Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров говорил о проведении осенью российско-африканского бизнес форума.