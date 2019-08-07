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9:55   7 Августа 2019
Россия

Случайный прохожий спас двоих детей из горящего дома в Башкирии

Случайный прохожий спас двоих детей из горящего дома в Башкирии

Двое детей в Башкирии чуть не погибли во время пожара, оставшись ненадолго одни в доме в деревне Ильтебаново Учалинского района. Именно в это время загорелся пристрой. Все могло бы окончиться трагедией, но на помощь детям пришел случайный прохожий. 

Девятилетняя девочка обнаружила пожар. Она разбудила спавшего в комнате брата, но оказалось уже поздно. Огонь полыхал по всему дому, дети не могли пробраться к входным дверям. Тринадцатилетний мальчик попытался разбить окно, но у него не вышло. Тогда испуганные дети позвонили маме.

Женщина бросилась домой и начала метаться по двору рядом с полыхающим домом. Это заметил проезжавший мимо Рустам Агзамов. Он вышел из машины, выбил раму и стекло, а затем вынес девочку и ее брата. 

В МЧС решили наградить мужчину за спасение. Агзамову вручат ведомственную награду. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #пожар #общество #башкирия

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