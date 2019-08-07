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9:29   7 Августа 2019
Россия

Один боевик ликвидирован в Ингушетии

Один боевик ликвидирован в Ингушетии

Правоохранители во время контртеррористической операции в селении Вознесенское в Малгобекскском районе Ингушетии ликвидировали боевика. Ранее в этом месте был введен режим КТО, сообщает 7 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах района. 

В 4:30 (по мск) в среду на территории селения Вознесенское Малгобекского района ввели правовой режим КТО. В ходе проверки силовики нашли боевиков, открывших огонь, проинформировал источник в силовых структурах региона. 

«В ходе перестрелки, по предварительной информации, уничтожен один боевик», — передает РИА Новости слова источника.

Оперативный штаб обратился к гражданам, попросив сохранять спокойствие, а также не мешать правоохранительным органам выполнять задачи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ингушетия #правоохранители #контртеррористическая операция

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