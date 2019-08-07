Большинство провокаторов на незаконных митингах в Москве оказались безработными должниками

Приставы подсчитали общую сумму задолженности задержанных участников незаконного митинга оппозиции, который прошел в Москве 27 июля. Она достигла 26 миллионов рублей, сообщила заместитель главы московского управления ФССП Евгения Клименко в эфире телеканала «Москва 24».

Она уточнила, что наибольшую часть — 16 миллионов рублей — составили непогашенные кредиты. Другие взыскания в пользу физических или юридических лиц имеют размер шести миллионов. На неоплаченные налоги и штрафы пришлось почти два миллиона.

«Алиментные обязательства — 800 тысяч, долги по ЖКХ — 600 тысяч», — добавила замглавы.

Что примечательно, пятая часть должников — это неработающие мужчины в возрасте до 25 лет. Из этого следует, что данные личности слишком подвержены информационному влиянию. Вместо того, чтобы обеспечивать себя и свои семьи, они предпочитают играть в либеральные игры.

«Мы настоятельно им рекомендуем устроиться на место работы и начать погашать задолженность», — призвала должников Клименко.

Незаконные митинги оппозиции проходят в Москве с июля. Организаторы проводят акции под предлогом якобы поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Стоит отметить, что недопуск был законным и логичным шагом со стороны столичных избиркомов, ведь претенденты превысили порог недействительных подписей, который установлен в законодательстве.

События 27 июля отличались особой агрессивностью митингующих, которые устраивали провокации, распыляли газовые баллончики, использовали взрывпакеты и даже нападали на правоохранителей. Следственный комитет завел уголовное дело по факту массовых беспорядков, нападения на представителей власти и препятствованию работе избирательных комиссий.