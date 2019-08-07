Польза сухих завтраков оказалась преувеличена

Роскачество исследовало сухие готовые завтраки, чтобы выяснить, так ли они полезны, как их позиционируют, в том числе для детей. Об этом 7 августа сказано в пресс-релизе организации.

14 самых популярных на российском рынке торговых марок шоколадных шариков участвовали в исследовании по 50-ти показателям.

«Программа испытаний включила в себя проверку продукции на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки, калия, кальция и витаминов, массовую долю клетчатки, цвет, вкус и запах», — сказано в сообщении.

Отдельно отмечается, что окончательные результаты исследования будут опубликованы в октябре.

Эксперты обратили особое внимание на массовую долю сахарозы. По этому параметру можно судить о пользе готового завтрака.

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, постоянное употребление готовых сухих завтраков может привести к ожирению и нарушению обмена веществ. Она подчеркнула, что калорийность хлопьев или шоколадных шариков составляет 380 килокалорий на 100 граммов продукта без учета молока.

По результатам исследований выяснилось, что в более 50% проверенных марок доля сахарозы превышала суточную норму сахара вдвое.