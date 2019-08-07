Стартовало восстановление военного склада под Ачинском

Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации начали проливку территории военного склада под Ачинском, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны 7 августа.

«Каждый Ил-76, сменяя друг друга, веерным способом будет сбрасывать по 42 тонны воды», — уточнили в ведомстве.

Вместе с тем, стартовали ремонтно-восстановительные работы. Сюда привезли строительные материалы, также проводится переброска тракторов и другой коммунальной техники. Над восстановлением полигона будут работать электрики, сварщики и столяры.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь потушили 6 августа, тогда же сняли режим ЧС в Ачинске.

По сообщениям Следственного комитета России, в происшествии восемь человек получили телесные травмы разной степени тяжести, еще один погиб. Ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.