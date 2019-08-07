Сотрудники Федеральной службы безопасности и боевики вступили в перестрелку в ингушском селении Вознесенское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что с 4.30 по московскому времени в населенном пункте ввели правовой режим контртеррористической операции. На территории села действует ряд ограничений.

«По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь», — сообщил источник.

Правоохранители в ответ также использовали оружие, в результате произошла перестрелка.