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8:05   7 Августа 2019
Россия

Перестрелка произошла в Ингушетии между ФСБ и боевиками

Перестрелка произошла в Ингушетии между ФСБ и боевиками

Сотрудники Федеральной службы безопасности и боевики вступили в перестрелку в ингушском селении Вознесенское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что с 4.30 по московскому времени в населенном пункте ввели правовой режим контртеррористической операции. На территории села действует ряд ограничений.

«По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь», — сообщил источник.

Правоохранители в ответ также использовали оружие, в результате произошла перестрелка.

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Автор: Анна Манц
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