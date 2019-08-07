Три человека погибли в дорожной аварии под Саратовом

Жертвами столкновения легковушки и грузовика в Саратовской области стали трое человек, сообщает региональный главк ГИБДД.

Дорожная авария произошла около 06:00 (05:00 мск). На 366-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе столкнулись легковой автомобиль Kia и большегруз.

В результате дорожной аварии двое детей и женщина погибли. Мужчина и еще один ребенок были доставлены в больницу.

По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем погибли шестеро человек, пострадали - восемь. Все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана. Дорожная авария произошла на 402-м километре трассы М-5 около пяти утра.