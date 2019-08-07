Контртеррористическая операция проводится в одном из сел Ингушетии

Режим контртеррористической операции введен на территории сельского поселения Вознесенское в Ингушетии, сообщает оперативный штаб региона.

Сообщается, что глава управления ФСБ по республике принял решение о проведении с 4.30 мск среды контртеррористической операции на территории селения Вознесенское Малгобекского района.

В ограниченном границами населенного пункта районе введен правовой режим КТО. В связи с режимом до особого распоряжения на территории районов будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.