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Детектив из Германии намерен придать огласке имена ответственных за крушение MH17

 Перестрелка произошла в Ингушетии между ФСБ и боевиками

Перестрелка произошла в Ингушетии между ФСБ и боевиками
Порошенко вернулся из ОАЭ на Украину

Порошенко вернулся из ОАЭ на Украину

 Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ
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7:14   7 Августа 2019
Россия

Контртеррористическая операция проводится в одном из сел Ингушетии

Контртеррористическая операция проводится в одном из сел Ингушетии

Режим контртеррористической операции введен на территории сельского поселения Вознесенское в Ингушетии, сообщает оперативный штаб региона.

Сообщается, что глава управления ФСБ по республике принял решение о проведении с 4.30 мск среды контртеррористической операции на территории селения Вознесенское Малгобекского района.

В ограниченном границами населенного пункта районе введен правовой режим КТО. В связи с режимом до особого распоряжения на территории районов будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

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Автор: Олег Королев
#ингушетия #режим кто

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