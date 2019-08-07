Мадуро заявил, что прошлогоднее покушение на него совершалось по указанию Болтона

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о наличии доказательств того, что покушение на него было совершено по распоряжению советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Попытка покушения на Мадуро была предпринята год назад. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес сообщил, что во время парада в Каракасе к трибуне, где выступал глава государства, направились несколько несколько беспилотников со взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев.

В интервью американскому журналисту Максу Блюменталю Мадуро заявил, что на данный момент он может говорить о наличии доказательств, что покушение было совершено по распоряжению Болтона, имеющего «криминальный образ мыслей» и «мышление убийцы».

При этом Мадуро заявил, что не может обвинять президента США Дональда Трампа. Он отметил, что у него есть основания просить расследование действий Джона Болтона.