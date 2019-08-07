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 Перестрелка произошла в Ингушетии между ФСБ и боевиками

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Порошенко вернулся из ОАЭ на Украину

Порошенко вернулся из ОАЭ на Украину

 Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ
Мадуро заявил, что прошлогоднее покушение на него совершалось по указанию Болтона

Мадуро заявил, что прошлогоднее покушение на него совершалось по указанию Болтона

 Мадуро заявил о нетрадиционной экономической войне США против его страны

Мадуро заявил о нетрадиционной экономической войне США против его страны
7:31   7 Августа 2019
Весь мир

Мадуро заявил, что прошлогоднее покушение на него совершалось по указанию Болтона

Мадуро заявил, что прошлогоднее покушение на него совершалось по указанию Болтона

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о наличии доказательств того, что покушение на него было совершено по распоряжению советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Попытка покушения на Мадуро была предпринята год назад. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес сообщил, что во время парада в Каракасе к трибуне, где выступал глава государства, направились несколько несколько беспилотников со взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев.

В интервью американскому журналисту Максу Блюменталю Мадуро заявил, что на данный момент он может говорить о наличии доказательств, что покушение было совершено по распоряжению Болтона, имеющего «криминальный образ мыслей» и «мышление убийцы».

При этом Мадуро заявил, что не может обвинять президента США Дональда Трампа. Он отметил, что у него есть основания просить расследование действий Джона Болтона.

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Автор: Олег Королев
#болтон #мадуро

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