Порошенко вернулся из ОАЭ на Украину

Украинский экс-президент Петр Порошенко вернулся на Украину, сообщают украинские СМИ.

Ранее стало известно, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с членами семьи выехал в Турцию.

Отмечается, что в среду ночью Порошенко вернулся из отпуска в Киев. Борт политика вылетел во вторник вечером из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубае и приземлился в аэропорту Жуляны в 02:30 по местному времени.

Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило против Порошенко дело из-за выезда на на отдых на Мальдивы в минувшем году по поддельным документам. Позже Госбюро расследований подтвердило, что расследует дело о возможном незаконном пересечении границы.

В свою очередь партия Порошенко «Европейская солидарность» заявляла, что экс-президент пересекал границу на законных основаниях.