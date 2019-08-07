Минобороны РФ провело воздушной разведку территории горевшего склада под Ачинском

Самолет Минобороны РФ совершил разведку территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края, сообщает депортамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В минувший понедельник на территории арсенала произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, которое перекинулось на артиллерийские боеприпасы. После того, как начались взрывы, в населенных пунктах поблизости была объявлена эвакуация. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что пожар был потушен, детонация боеприпасов прекратилась.

Отмечается, что утром в среду Ил-76 провёл разведку над складом , чтобы определить места для сброса воды. Ожидается, что в среду авиация Минобороны РФ продолжит проливку.

За шестое августа для проливки территории склада были сброшены почти 300 тонн воды.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, был отменен во вторник вечером.