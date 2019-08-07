Мадуро заявил о нетрадиционной экономической войне США против его страны

США ведут против Венесуэлы нетрадиционную экономическую войну, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

В интервью американскому журналисту Максу Блюменталю он рассказал, что Венесуэла является жертвой разнообразной, грубой и преступной агрессии.

По его словам, американцы должен знать, что данная нетрадиционная война - экономическая, торговая и финансовая. В частности, Вашингтон преследует Каракас, чтобы Венесуэла не могла покупать лекарства, продукты, сырье и товары.

Также Мадуро заявил, что США украли у Венесуэлы компанию Citgo. По его словам, США также заморозила счета на сумму более 20 миллиардов долларов в европейских банках и разных странах мира.

Венесуэльский лидер также напомнил, что в Великобритании заморожены крупнейшие активы страны в золоте. Он отметил, что правительство США в сговоре с британскими властями заморозили и украли более чем 1,4 миллиарда долларов.