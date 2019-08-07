Японский премьер заверил главу Пентагона в прочности альянса с США

Японский премьер Синдзо Абэ на встрече с министром обороны США Марком Эспером заявил о прочности военного альянса обеих стран.

По его словам, «союзнические узы» Японии и США крепки, как никогда. По словам Абэ, Токио будет и впредь укреплять «сдерживающую мощь» альянса.

В свою очередь Эспер заявил, что США привержены завершения денуклеаризации КНДР, а также поддержал стремление Токио добиться от Пхеньяна прояснения ситуации вокруг японских граждан, похищенных около сорока лет назад.

Агентство «Киодо» отмечает, что на грядущей встрече Эспера с министром обороны Японии Такэси Иваей глава Пентагона может попросить попросить японцев присоединиться к коалиции по патрулированию Ормузского пролива. Также он предложит Токио сохранить соглашения об обмене разведданными по КНДР между Японией и Южной Кореей, несмотря на торговые противоречия.