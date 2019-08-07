ФТС России начала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

Российская Федеральная таможенная служба будет ежемесячно облетать границы страны на вертолетах, чтобы выявлять попытки провоза санкционной продукции. Об этом сообщил замначальника ГУ таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов.

Чиновник рассказал РИА «Новости», что сейчас в практику вводится ежемесячный облет границы на вертолетах с фиксацией мест дислокации, а также возможных дорог и путей. По его словам, ведомство обладает крупным парком винтокрылых машин, которые обычно используются по иным направлениям.

Якубов напомнил, что последние два года ФТС также выявляет провоз санкционных товаров с помощью беспилотной авиации Росгвардии.

Продовольственное эмбарго РФ в качестве ответа на западные санкции действует уже пять лет. За годы действия указа, подписанного президентом, таможня выявила и уничтожила более 21 тысячи тонн контрабандной продукции.