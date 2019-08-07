Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФТС России начала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

ФТС России начала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

 Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ

 Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией украинских властей

Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией украинских властей
Пентагон заявил об укреплении подпольной сети ИГ*

Пентагон заявил об укреплении подпольной сети ИГ*

 Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником

Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником
ФТС России начала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

ФТС России начала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

 Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ

 Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией украинских властей

Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией украинских властей
Пентагон заявил об укреплении подпольной сети ИГ*

Пентагон заявил об укреплении подпольной сети ИГ*

 Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником

Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником
5:07   7 Августа 2019
Россия

ФТС России начала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

ФТС России начала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

Российская Федеральная таможенная служба будет ежемесячно облетать границы страны на вертолетах, чтобы выявлять попытки провоза санкционной продукции. Об этом сообщил замначальника ГУ таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов.

Чиновник рассказал РИА «Новости», что сейчас в практику вводится ежемесячный облет границы на вертолетах с фиксацией мест дислокации, а также возможных дорог и путей. По его словам, ведомство обладает крупным парком винтокрылых машин, которые обычно используются по иным направлениям.

Якубов напомнил, что последние два года ФТС также выявляет провоз санкционных товаров с помощью беспилотной авиации Росгвардии.

Продовольственное эмбарго РФ в качестве ответа на западные санкции действует уже пять лет. За годы действия указа, подписанного президентом, таможня выявила и уничтожила более 21 тысячи тонн контрабандной продукции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#фтс #санкционные товары

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...